بالصور: بو عاصي يزور “منتدى المقعدين” في زحلة

أخبار حزبيةالجمعة 23 حزيران 2017 بالصور: بو عاصي يزور “منتدى المقعدين” في زحلةقام وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي بجولة إلى مدينة زحلة إستهلها بزيارة “منتدى المقعدين” في المدينة.وأكد بو عاصي خلال زيارته العمل على تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وعلى تصنيف اعاقات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف: “همي السياسي ملف التعليم وتعزيز الإندماج في المدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تأمين سبل العمل لهم”. وتابع: “سوف نسعى لصون حق ذوي الاحتياجات الخاصة بممارسة العملية الديمقراطية عبر توفير السبل الأساسية لممارسة حقهم بالاقتراع”. كلمات مفتاحية:بو عاصيالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية