الراعي اتصل بعون منوها بوثيقة بعبدا

زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من المطارنة، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك الجديد يوسف الاول عبسي في المقر البطريركي في الربوة، حاملا اليه باسم الكنيسة المارونية التهاني بانتخابه بطريركا. وتمنى الراعي للبطريرك الجديد التوفيق في خدمته من اجل خير الكنيسة والمؤمنين.

ثم اجرى الراعي اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبيل سفره الى البرتغال والفاتيكان، وكانت مناسبة تمنى فيها انطلاقة جديدة لعجلة الدولة ومؤسساتها، منوها بوثيقة بعبدا وبكل حوار وطني من شأنه الدفع الى الافضل في حياة الوطن والمواطنين.

كما اجرى سلسلة اتصالات هاتفية بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وباصحاب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والامام عبد الامير قبلان، وشيخ العقل نعيم حسن، ونائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور مهنئا بعيد الفطر، وموجها الدعوة الى الرؤساء الروحيين للمشاركة في مؤتمر الحوار المسيحي – الاسلامي الذي يعقد في جامعة سيدة اللويزة قبل ظهر السبت 1 تموز، ومن المقرر ان يصدر عنه “اعلان اللويزة” الذي يلاقي “إعلان الازهر حول المواطنة”.

إلى ذلك، يغادر الراعي لبنان السبت إلى البرتغال حيث يشارك في مئوية سيدة فاطيما ويجدد تكريس لبنان والشرق الاوسط لقلب مريم الطاهر، قبل انتقاله الى الفاتيكان للمشاركة في اجتماع للكرادلة برئاسة قداسة البابا فرنسيس وفي احتفال تسليم القبعة الكردينالية للكرادلة الجدد.