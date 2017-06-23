بالصور: مؤسسة رينه معوّض وتجربة اللعبة التربوية “بيئتي صديقتي”

ضمن اطار مشروع “تحسين وضع البنى التحتية للصرف الصحي في زغرتا ومجدليا” الممول من مكتب التنسيق للشؤون الانسانية في الامم المتحدة (OCHA Lebanon Humanitarian Fund) والمنفّذ من مؤسسة رينه معوّض والذي يهدف الى تخفيف الأعباءعلى النازحين السورييّن والمجتمع المضيف في قضايا الصرف الصحي والبنى التحتية، والى تحسين وضع البلديات المضيفة للنازحين ودعمها من خلال تمويل مشاريع تنموية تطال البنى التحتية والصرف الصحي ومياه الامطار والنفايات، قامت مؤسسة رينه معوض بزيارة مدرسة الراهبات الأنطونيات زغرتا، حيث جرت تجربة لعبة تربوية بعنوان “بيئتي صديقتي” تم إنتاجها ضمن المشروع نفسه، وتهدف إلى التعرّف على أهمية المحافظة على النظافة، الصحة العامة والبيئة كما وتسلّط الضوء على ادراة النزاعات والمواطنة.

وقد اوضحت الدكتورة حسناء معوّض مسؤولة القطاع التربوي في مؤسسة رينه معوض خلال تجربة اللعبة لعدد من الطلاب في مدرسة الراهبات الأنطونيات زغرتا، “ان هذه اللعبة تشكل وسيلة تربوية صديقة للمتعلم من أجل التوعية على محاور أساسية يركز عليها منهج مادة التربية المدنية واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ الوطنية. وقد شددت على أهمية وجود وسائل تربوية مماثلة تراعي الخصائص الفردية للمتعلّمين بشكل يضمن جودة مخرجات التعليم”.

أما أبرز نشاطات مشروع “تحسين وضع البنى التحتية للصرف الصحي في زغرتا ومجدليا” فهي انشاء خط صرف صحي في مجدليا، تقديم شاحنتين لجمع النفايات لبلدية زغرتا، وتنفيذ حلقات توعية وتوزيع كتيبات ارشادية حول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وحلّ النزاع في المدارس المستهدفة في مجدليا وزغرتا وتوزيع مستلزمات النظافة لـ 1000 طالب في 9 مدارس مستهدفة بالإضافة الى إنتاج لعبة “بيئتي صديقتي”.

كما وتجدر الاشارة الى أن المدارس المستهدفة في هذا البرنامج هي: مدرسة مدام بدره الرسمية للبنات مدرسة المربية جورجات القارح ، مدرسة فيرا فرنجية الرسمية المختلطة، تكميلية طوني فرنجية الرسمية، مدرسة مجدليا الرسمية المختلطة، مدرسة العائلة المقدسة لراهبات المحبة العازارية مجدليا ، مدرسة مار أنطونيوس للراهبات الانطونيات زغرتا مدرسة متوسطة التوجيه التربوي زغرتا ومعهد رينه معوض الفني الرسمي .