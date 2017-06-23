أين سقطت صواريخ “كاليبر” التي أطلقتها السفن الروسية باتجاه سوريا؟

أكدت مصادر محلية لـ “أورينت نت” أن صواريخ “كاليبر” التي أطلقتها السفن الروسية من البحر المتوسط باتجاه سوريا، سقطت على منازل المدنيين في قرية “حمادة عمر” التابعة لناحية عقيربات شرقي حماة، وهو ما ينفي مزاعم الروس الذين أكدوا أن الصواريخ دمرت مستودعات ذخيرة لتنظيم الدولة.

مزاعم روسية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم الجمعة عن إطلاقها ستة صواريخ من طراز “كاليبر” من مياه البحر الأبيض المتوسط على مواقع تابعة لتنظيم الدولة في سوريا.

وزعمت الوزارة أن “الضربة الصاروخية المكثفة دمرت مراكز قيادة ومخازن كبيرة للأسلحة والذخيرة لتنظيم الدولة قرب منطقة عقيربات بمحافظة حماة، حيث انفجرت ترسانة المسلحين بعد أن أصابها صاروخ كاليبر المجنح بدقة متناهية.”

جرحى مدنيون

في حين أكدت مصادر محلية أن الصواريخ الروسية سقطت على منازل المدنيين في قرية “حمادة عمر” التابعة لناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي، ما تسبب بوقوع جرحى في صفوف أهالي القرية.

ويعتبر صاروخ “كاليبر” الذي صمم عام 2012 وريثا لصاروخ “كلاب” المثيل لصاروخ “توموهوك” الأمريكي. وبلغ مدى إطلاقه 1500 كيلومتر في حال تزويده برأس عادي (بوزن 450 كلغ) و2600 كيلومتر في حال تزويده برأس نووي (بوزن 100 – 200 كلغ).

ويمكن أن يستخدم هذا الصاروخ كصاروخ مجنح يمكنه أن يحلق منخفضاً حتى ارتفاع 30 مترا. وقد يستخدم كصاروخ باليستي يحلق على ارتفاع عال.

يذكر أن الطائرات الروسية ارتكبت خلال الأشهر الماضية سلسلة مجازر بحق عشرات المدنيين في ناحية عقيربات، تحت راية قصف مواقع تنظيم الدولة.