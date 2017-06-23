الحريري: سنخوض الإنتخابات بشكل ديمقراطي وسنعمل لتسهيل سيرها

أقام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري غروب اليوم، حفل إفطار رمضاني في “بيت الوسط” على شرف عناصر حرس سرية رئاسة الحكومة وحرسه الخاص، في حضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وحشد كبير من رجال الأمن.

الحريري

وخلال الحفل، تحدث الرئيس الحريري فشكر كل فرد في الحرس الحكومي والحرس الخاص على الأعمال الذي يقومون به ليلا نهارا، وقال: “أنتم تقومون بمهمات كبرى وإنجازات عظيمة. الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك أنا اليوم، لدينا رسالة لهذا البلد وهي أن نعطي الأمل للناس وأن نظهر أننا بقدراتنا اللبنانية نستطيع أن نقوم بالبلد. أنا مؤمن بذلك، ولكي يصدق المواطنون ذلك يجب أن يروا عملنا، وعليهم أن يروا سعد الحريري في الطريق يتابع العمل أو في رئاسة الحكومة يترأس الاجتماعات أو يسافر إلى هذا البلد أو ذاك. وقد يكون في ذلك تحد بالنسبة إليكم كقوى أمن وحرص خاص في مواجهة من لا يريدون السلامة لهذا البلد. فهم قتلوا رفيق الحريري، وبالتأكيد لن يقفوا عند هذا الحد. أنتم بعملكم هذا تمنعون هؤلاء من أن يأخذوا البلد إلى حيث يريدون. من هنا، أنا فخور جدا بعمل السرية وبعمل الحرس الخاص لأنني أرى بالفعل حرفية عالية جدا في العمل، وأعلم أن هدفكم الأول هو الحماية”.

وأضاف: “الأمر الأهم الآن هو أن نكمل هذه المسيرة، مدركين أن هناك أشخاصا في مكان ما تخطط للخراب، وأنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك سأواصل هذا المشوار، والله سبحانه وتعالى في النهاية يحمينا ويحميكم ويحمي الجميع ويحمي البلد. لكن هدفي الأول يبقى أن أكمل رسالة رفيق الحريري. ولذلك لا بد أن نعمل ونجتهد ونقوم بالمهمات الصعبة. صحيح أن هناك خطرا ولكنكم تعرفون كيف تقيسون هذه المخاطر وكيف تتداركونها. وأنا حين أراكم وأرى طريقة عملكم، أعرف أني بأمان بإذن الله”.

وتابع: أنتم تعرفون أننا مقبلون على انتخابات نيابية، وسنخوضها بشكل ديمقراطي، لذلك سيكون لدينا عمل كثير لتسهيل سير هذه الانتخابات والحفاظ على أمن المواطن”.

وختم الرئيس الحريري قائلا: “إنا فخور أن سرية حرس رئاسة الحكومة باتت تضم نساء يعملنا بشكل جيد جدا، وأنتم جميعكم بالنسبة إلي عائلة الحريري الكبيرة الموجودة في بيت الوسط والسراي وكل لبنان. فعافاكم الله ورمضان كريم”.

العرب

وكان مسؤول الأمن الخاص للرئيس الحريري عبد القادر العرب قد تحدث في بداية الحفل، فقال: “أن نكون من ضمن حرسك الخاص، فهذا يعني لكل واحد منا الكثير، إنها شهادة ثقة وأمانة من دولتك لكل الشباب الذين يضعون دمهم على كفهم ليقوموا بحمايتكم. وهنا أشكر قيادة الحرس الحكومي، ضباطا وأفراد على تعاونهم لما فيه المصلحة العامة”.

وأضاف: “كنت دائما تقول لنا أننا نعمل معك وليس لديك، ونحن للأمانة، معك وإلى جانبك ولديك وأمامك. من دونك لا مستقبل ولا حاضر ولا أمن، ومن دونك يخسر البلد ويخسر أولادنا الأمان وراحة البال. لهذا السبب كل ما لدينا يرخص أمامك، فأنت تحرسنا وتحرس أولادنا وبلدنا”.

وتابع: “نحن نرى فيك اليوم صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي ترعرعنا لديه على محبة الناس والوفاء، وكما كنا إلى جانبه فإننا اليوم إلى جانبك في كل الأوقات وأرواحنا فداء لك”.

وختم قائلا: “نذكر اليوم أرواحا غابت عنا، من بينها الحبيب “أبو طارق” والحبيب وسام الحسن وكل الشباب الذين لا يغيبون عن بالنا. سر الأمن: ثقة ومحبة، محبتنا لك لا حدود لها، وثقتك بنا وسام على صدر كل فرد منا. ويبقى في النهاية “الله هو الحامي”، فحماك الله يا دولة الرئيس”.

برجاوي

كما تحدث قائد سرية حرس رئاسة الحكومة الرائد محمد تمام برجاوي فقال: “أوجه التحية إلى كل فرد من سرية حرس رئاسة الحكومة، وأنا أشكركم على كل تضحية قدمتموها لنحمي دولة الرئيس، الذي هو ابن الشهيد رفيق الحريري، والذي يكمل هذه المسيرة التي ارتضناها لنا ولعائلاتنا ولكل من نحب، وهي مسيرة الدولة والمؤسسات ومسيرة هذه البذة التي نرتديها”.

وأضاف: “هذه البذة مليئة بالوفاء، وإن كان بعض من لبسها لم يكن وفيا، ولكننا نعدك أننا والسرية وكل من لبس هذه البذة سنكون أوفياء، أما من ليس لديهم الوفاء فهم أقليات في هذه المؤسسة ومروا مرور الكرام”.