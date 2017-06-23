الصراف تابع أوضاع محافظات عكار وبعلبك الهرمل والجنوب

عقد في وزارة الدفاع لقاء ضم وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، محافظ عكار عماد اللبكي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، محافظ الجنوب وجبل لبنان منصور ضو. وتخلله عرض مفصل لشؤون المحافظات الثلاث وأوضاعها.

وعبر وزير الدفاع عن ارتياحه الى العلاقة بين الجيش والمحافظات اللبنانية والتعاون الوثيق في ما بينهم والذي يصب في خدمة المصلحة الوطنية.

وأكد الصراف وضع إمكانات الوزارة في تصرف المحافظات خدمة للشأن العام والمصلحة العامة.

من جهته، عرض خضر أوضاع بعلبك الهرمل وأبدى ارتياحه الى ما سمعه من وزير الدفاع عن اجراءات أمنية للمنطقة.