بالفيديو: سروالها القصير تسبب لها بالإعتداء

اعتدى رجل تركي على شابة في مدينة إسطنبول بسبب ارتدائها سروالا قصيرا خلال شهر رمضان، ما أثار غضبا عارما لدى ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة.

وكانت الطالبة الجامعية إسينا ميليسا سقلام، تستقل الحافلة عندما صفعها الرجل الذي كان يجلس خلفها، بحسب ما تداولته وسائل لإعلام التركي.

ولحقت به الفتاة لضربه إلا أنه دفعها فسقطت أرضا في الحافلة قبل أن ينزل منها.

وقالت سقلام إن الرجل كان يضايقها لفظيا طوال الرحلة بقوله إن عليها ألا ترتدي سروالا قصيرا جدا في شهر رمضان.

وتابعت قائلة إنها وضعت سماعات الأذن وتجاهلته، إلا أنه نهض وضربها على وجهها.

وجرى اعتقال الرجل إلا أنه وبعد التحقيق معه قال إنه تعرض “للاستفزاز”، وأطلق سراحه ما أثار غضبا.

بدورها قالت منظمة “أوقفوا وأد البنات” الحقوقية: “الإفراج عن الرجل المعتدي هو تهديد لجميع النساء”… “سنرتدي ما يحلو لنا في الخارج، لن نتخلى عن حرياتنا”.

وعقب الغضب الذي أثاره الحادث صدر أمر بإعادة اعتقال الشاب المعتدي، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أوقف.