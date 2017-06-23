قاتل سوزان تميم الى خارج القضبان

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق والمدان في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وأشار المصدران الى أن الإفراج عن مصطفى الذي يقضي عقوبة السجن 15 عاما جاء في إطار عفو عن 502 من المسجونين في قضايا مختلفة بينها قضايا تظاهر.

وأحيل مصطفى للمحاكمة في أيلول 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر تموز 2008.

وكان الحكم قد صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما. كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.