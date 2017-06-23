وزير البيئة يحذّر البلديات والمواطنين من الوقوع ضحية احدى الشركات

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب البيان الآتي ” تبلّغت وزارة البيئة أن إحدى الشركات تعمد الى الاتصال بعدد من البلديات والجمعيات والمواطنين منتحلة صفة التنسيق مع وزير البيئة الاستاذ طارق الخطيب شخصياً بهدف استبدال أكياس من النايلون بأخرى من الورق صديقة للبيئة مقابل مبالغ مالية تصل الى الفي دولار.

إن وزير البيئة وإن كان يشجّع كل مبادرة تهدف الى تحسين وحماية بيئتنا إلا أنه لا يشجّع إستغلال الاهداف البيئية لأغراض خاصة ويدعو البلديات والجمعيات والمواطنين الى عدم الوقوع ضحية لهذه الشركة ولاستغلالها إسم وزارة البيئة، ويحذّر من مغبة الاستمرار بهذه التعمية على الحقائق “.