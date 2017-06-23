إصابة 6 شرطيين في مواجهات بين قبيلتين وسط تونس

أصيب 6 عناصر أمن أحدهم حالته خطرة في أعمال عنف ليل الخميس بين قبيلتين في “بئر الحفي” من ولاية سيدي بوزيد، في تونس. وتحوّل “خلاف” حصل الخميس بين شابين في السوق الأسبوعية ببئر الحفي الى عنف بين قبيلتيهما بعدما قتل أحدهما الآخر طعنا بسكين.

وقالت وزارة الداخلية إنه تمّ خلال تلك المواجهات رشق عناصر وسيارات الشرطة بالزجاجات الحارقة ما أدى الى إصابة 4 شرطيين بحروق، واحتراق سيارة أمن، لافتة إلى أن أحد الشرطيين المصابين “حالته خطرة” ويرقد حاليا في قسم “العناية المركزة” في مستشفى “الإصابات والحروق البالغة” في ولاية بن عروس شمال شرق البلاد.

وأضافت أن شرطيين آخرين أصيبا جراء رشقهما “بالمقذوفات الصلبة والحجارة”.

وأحرق عناصر من “عرش” قبيلة القتيل 3 منازل لأقرباء القاتل ما استدعى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المواجهات، وفق تقرير امني.

ورشق عناصر من قبيلة القتيل الشرطة بالزجاجات الحارقة.