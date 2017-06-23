انحراف طائرة تركية عن مسارها بمطار بوخارست

انحرفت طائرة تركية عن المدرج في مطار بالعاصمة بوخارست، في وقت لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات تبعاً لما ذكرت السلطات الرومانية.

وذكر البيان الصادر عن الشركة الوطنية لمطارات بوخارست أن طائرة إيرباص من طراز “إيه 0320” -كانت تقل 176 راكبا- هبطت مساء الخميس في مطار هنري كواندا وانحرفت عن المدرج.

وأضاف البيان أن الركاب غادروا الطائرة بسلام “ولم يكن هناك أي ضرر مادي كبير”.

ولم يوضح البيان المطار الذي قدمت منه الطائرة. وذكر أن هناك تحقيقا جاريا.