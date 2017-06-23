وريث Johnson & Johnson سفيراً لأميركا في بريطانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس انه سيعيّن رسمياً مالك فريق كرة القدم الاميركي وودي جونسون سفيراً الى بريطانيا.

القرار كان مرتقباً منذ كانون الثاني عندما أعلن الرئيس المنتخب في تشرين الثاني نيّته تعيين جونسون سفيراً وذلك خلال غداء مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس وأعضاء جدد في الحكومة.

ويملك جونسون (70 عاماً) فريق نيويورك جيتس لكرة القدم الأميركية وكان يجمع أموالاً للحزب الجمهوري. وعيّن العام الماضي مسؤولاً مساعداً عن الفريق الوطني لجمع الأموال لترامب.

كما أن جونسون وريث ثروة “جونسون أند جونسون” إحدى كبرى المؤسسات الاميركية التي أسسها جده الأكبر في العام 1887.