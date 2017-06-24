بالفيديو: فيل “معصّب” يدحرج سيارة بين قدميه

هاجم فيل غاضب سيارة كانت متوقفة في إحدى المدن الهندية جنوبي البلاد، ولحسن الحظ تمكن الناس من الفرار في الوقت المناسب ومن دون وقوع ضحايا.

ووقع الحادث خلال تجمّع الناس في مهرجان محلي، وأثارت الأصوات العالية المستمرة إضافةً الى الجوّ الحار غضب الفيل، ولم يتمكن مالكه من السيطرة عليه.

ويُظهر مقطع الفيديو توجّه الفيل الغاضب الى سيارة كانت متوقفة وبحركة واحدة استطاع أن يقلبها، ومن ثم هاجم دراجات نارية عدة كانت متوقفة، ما أثار الهلع والخوف لدى أفراد الجمهور الذين لاذوا بالفرار.