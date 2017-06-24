قرقاش: قطر لديها جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج

قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن قطر لديها جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج وإن تسريب قطر لمطالب الدول الأربعة قوض الوساطة الكويتية.

وأضاف قرقاش بأن قطر لم تحاول التوصل لأرضية مشتركة بشأن مطالب الدول الأربع مضيفا أنه لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت قطر.

وقال قرقاش إن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر من دعمها للإرهاب والتطرف ولم يكن هناك احترام للوساطة والقطريون سربوا مطالب الدول الأربع.

كما قال قرقاش بأنه لا نية لأي نوع من التصعيد العسكري وما زلنا نحاول عبر الدبلوماسية لحل الأزمة مع قطر.

وأضاف قرقاش بأن قناة الجزيرة منصة تروج لأجندات الجماعات المتطرفة في المنطقة.