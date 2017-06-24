توقيف عصابة نساء اعترفن بسرقة محلات في الشمال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 22/06/2017 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 3 نساء في منطقة الشمال، للاشتباه بقيامهن بعمليات نشل وسرقة من محلات تجارية، وهن كل من: السورية “أ. ر.” (1987) واللبنانيتين” إ. إ.” (1989) و” ح. د.” (1962)، لافتة إلى أنن تمّ إحالتهنّ إلى مفرزة حلبا في وحدة الشرطة القضائية.

وأضافت:”بالتحقيق معهن بناء على إشارة القضاء المختص، اعترفن بما نسب إليهن، وأن عملياتهن طالت محلات تجارية في عكار والمنية وطرابلس. لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورهن بناء على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهن وتعرفوا عليهن، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في سراي حلبا، أو الاتصال على الرقمين: 691392/06- 691394/06 لإجراء المقتضى القانوني بحقهنّ”.