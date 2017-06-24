الشاب لـ”لبنان الحر”: سحور معراب ممتاز ولا خلاف بين “القوات” و”المستقبل” على العناوين العريضة 

راى النائب باسم الشاب ان وضعنا كان جيدا لاننا كنا مرتبطين بفلك خليجي اوروبي ونحن الان نخسر كل هذه الروابط فعلاقتنا ليست جيدة مع الخليج فالسياح لا ياتون الى لبنان كما ان اللبنانيين يتشكون من العلاقة معه. وسأل: “هل علينا ان نصبح كفنزويلا وكيف سنوازن بين موقفنا من الممانعة والعلاقة الاقتصادية مع الخليج والغرب ونضيف على ذلك العقوبات التي يتحدثون عن فرضها على لبنان مشيرا الى انه علينا ان نفكر بالسياسة”.

وردا على سؤال، قال الشاب: “بعد اقرار قانون الانتخاب ساد الهدوء النسبي وخفت حدة التجاذب”.

وعن سحور معراب لفت الى انه كان ممتازا فالعلاقة على مستوى معين لم تنقطع مشيرا الى ان الرئيس سعد الحريري يملك شيئا من الوفاء للعلاقة مع القوات اللبنانية وتقدير لمواقفها بعد استشهاد الرئيس الحريري كما لمواقفها داخل الحكومة والتي هي على مسافة قريبة وداعمة للحريري والعكس هو الصحيح مضيفا هناك خلاف على نقاط معينة اما العناوين العريضة فلا خلاف عليها

وعن لقاء بعبدا التشاوري قال الشاب ان صفات اللقاء معنوية اكثر منها اجرائية وعلينا الا نحمله اكثر مما يحتمل معتبرا انه مكمل لمجلس الوزراء

وعن تعديل القانون الانتخابي الجديد راى الشاب ان تقسيم بيروت بين شرقية وغربية ولمنطقة كلها مسيحيون ليس جيدا اما بالنسبة للصوت التفضيلي ففي نظامنا لا نستطيع ان نتخلى عنه نظرا لتعدد المذاهب والاحزاب مضيفا انا مع النظام الطائفي الذي يحفظ تمثيل كل الطوائف الصغيرة ولست متحمسا لالغاء الطائفية السياسية