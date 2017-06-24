كاميرات المراقبة التقطت صور مطلقي النار على مواطن من بشمزين

تمكنت كاميرات المراقبة التابعة لبلدية بشمزين والمنتشرة في كافة احياء البلدة وعلى طرقاتها، من إلتقاط صور الشابين اللذين أطلقا النار على سيارة ابن البلدة فؤاد جمال الدين بسبب خلاف على افضلية مرور وفرا هاربين.

وطمأن رئيس البلدية الدكتور فوزي كلش الاهالي ان الأمن ممسوك في المنطقة ،وان الأجهزة الأمنية والعسكرية كما البلديات ساهرة لحفظ الأمن وتأمين الإستقرار.