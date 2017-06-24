مطاردة وتوقيف في بيروت… وضبط أسلحة ومخدرات

توافرت معلومات عن قيام شخص مجهول بترويج مخدرات في محلة الطريق الجديدة.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، من معرفة هوية ومكان تواجده، حوالي الساعة 3.00 من فجر اليوم 24/06/2017 وفي أثناء محاولة توقيفه على متن سيارة نوع بيكانتو، شهر مسدساً حربياً بوجه عناصر الدورية الذين طاردوه وأطلقوا عيارين ناريين على السيارة وأوقفوه، هو:

_ خ. ع. ( مواليد عام 1973، لبناني)

وضبط بحوزته مسدس حربي تشيكي بداخله 7 طلقات صالحة للاستعمال، وخمسة اكياس نايلون يحتوي كل واحد منها حوالي غرام من مادة الكوكايين ومبلغ مالي.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحري بجرمي مخدرات وسرقة.

سلم الموقوف مع المضبوطات والسيارة الى فصيلة الطريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.