بري ينوي فتح ملف النفط: “لقاء بعبدا” كان جيدا ونأمل أن يكون مثمراً

عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه الى مسار “لقاء بعبدا” والابحاث التي تناولها. وقال امام زوّاره: “كان لقاءً جيداً، ونأمل أن يكون مثمراً، والمهم أن يعمل الجميع في خدمة هذا البلد”.

وأكّد بري مجددا، كما نقل زواره لصحيفة “الجمهورية”، على أنّ مرحلة ما بعد عيد الفطر هي مرحلة عمل وإنتاج، إنْ على المستوى السياسي في سبيل ترسيخ الإستقرار الداخلي على كلّ المستويات، وإنْ على المستوى التشريعي.

وأشار في هذا السياق، الى أنّه في صددِ الدعوة الى جلسة تشريعية قريباً (ربّما في منتصف تموز)، لدرسِ وإقرار مجموعة من البنود الأساسية وفي مقدّمها سلسلة الرتب والرواتب التي هي حقّ للموظفين ولمستحقّيها.

وعلمت “الجمهورية”، انّ ملف النفط البحري سيكون بنداً أساسياً في مرحلة ما بعد العيد. وفي هذا السياق، علِم انّ بري سيعيد فتح هذا الموضوع خصوصاً من الجانب المتعلق بالثروة النفطية وتحقيق حق لبنان بها.

وينتظر بري ردوداً واضحة من الأميركيين حول بعض الإستفسارات التي طرِحت في السابق، وهو سيلتقي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ حول هذا الموضوع. وقد تسلّمَ رئيس المجلس أخيراً مجموعة من الوثائق والخرائط الدقيقة التي تحدّد المساحة الفعلية للبنان برّاً وكذلك المساحة البحرية وصولاً حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

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