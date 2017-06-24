10 سنوات سجن للبنانية ضربت والدتها حتى الموت !

أصدرت محكمة كويتية حكماً بالسجن مدة 10 سنوات على لبنانية قامت بضرب والدتها حتى الموت في أيلول من عام 2016 الماضي في منطقة كيفان.

وحكمت محكمة الجنايات على المتهمة البالغة من العمر 40 عاماً بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لقتلها والدتها البالغة من العمر 61 عاماً.

وكانت النيابة أحالت المتهمة بتهمة قتل والدتها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، قبل أن تعدل الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

وادعت المتهمة في التحقيقات إن والدتها كانت وراء وفاة والدها ومنعها من زيارة قبره.

يذكر أن المتهمة أبلغت عن وفاة والدتها طبيعياُ، لكن معاينة الجثة أثبتت وجود شبهة جنائية، وبتكثيف التحريات أقرّت المتهمة بإقدامها على ضرب والدتها.