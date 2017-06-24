دريان: استهداف الحرم المكي هو استفزاز لمشاعر كل المسلمين

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التفجير الانتحاري في جوار المسجد الحرام في مكة المكرمة بالعدوان الإجرامي والإرهابي بحق كل الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية حاملة لواء الإسلام والمسلمين.

واكد إن استهداف الحرم المكي الشريف وزواره ومعتمريه هو استفزاز لمشاعر كل المسلمين في العالم الذين يقفون مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهتها للإرهاب الذي يطال كل الأديان والمقدسات، وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بدعم الجهود التي تقوم بها السعودية لمواجهة الإرهاب المنتشر في العالم الذي لا يميز بين الناس بل هدفه القتل والإجرام والخراب لتعم الفوضى في العالم وبخاصة في الدول العربية والإسلامية.