عزل محولين توتّر عال في محطة بصاليم بداعي الصيانة

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل المحول رقم 1- 66/15 ك.ف. 40 م.ف.أ والمحوّل رقم 4- 220/15 ك.ف. 70 م.ف.أ في محطة بصاليم الرئيسية، يوم الأربعاء الواقع فيه 28/6/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة بعد الظهر، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة ضرورية في المحطة.

وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من المخارج التالية: زكريا، جل الديب 9، نادي، غولدن بيتش، جل الديب 12، سيدة البير، مجذوب، أرزة، قنابة، مكرزل، جل الديب 12 بيس، جيرار، رومية، فوار، ربوة بكفيا ومستشفى.