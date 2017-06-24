إحذروا السجائر الإلكترونية!

من المعروف ان السجائر مدمرة للصحة وجميع الأطباء ينصحون بعدم تناولها، لذلك لجأ كثير من الشباب والفتيات إلى تناول السجائر الإلكترونية معتقدين أنها أقل ضررا و انها قد تساعدهم على التخلص من السجائر، حتى كشفت دراسة أن المراهقين الذين لا يدخنون السجائر بشكل غير منتظم، يصبحون أكثر ميلا للتدخين إذا ما استخدموا السجائر الإلكترونية، وبحسب الدراسة، فإن هؤلاء الذين يدخنون السجائر الإلكترونية، أكدوا أنهم أصبحوا يدخنون السجائر بنسبة أكبر بلغت 18 %.

وعلى الرغم من أن المدخنين يلجأون إلى السجائر الإلكترونية منذ أن ظهرت في الأسواق عام 2007 باعتبارها بديلا أكثر صحة لتدخين التبغ، إلا أن الكثير منهم لم يعرف تأثيراتها بعيدة المدى.

وقد إزداد استخدام السجائر الاليكترونية بنسبة 900 % بين طلبة المدارس الثانوية، فيما أفاد تقرير العام الماضي بأن السجائر الإلكترونية “غير آمنة” للشباب والمراهقين.

من جانبه، قال نيل دوران رئيس فريق البحث إن المشاركين الذين دخنوا السجائر الإلكترونية انتهى بهم الحال بتدخين المزيد من السجائر، إنها بالفعل عامل خطير يسبب زيادة استهلاك السجائر.