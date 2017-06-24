ارسلان دان محاولة الاعتداء على الحرم المكي

دان رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال ارسلان، المحاولة الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي، معتبرا أن استهدافه دليل قاطع ألا رب لهذا الإرهاب وأن الاسلام براء منه ومن داعميه،قائلا إنّ بيت الله الحرام لكل المسلمين واستهدافه هو استهداف لكل المسلمين.

وأضاف: “اننا مطالبون اكثر من اي وقت مضى بتجاوز كل الخلافات على حساب وحدة الصف وإعادة النظر بأحداث الماضي القريب، علنا نصل جميعا إلى قناعة راسخة أنه لا مفر من التلاقي عما يجمع، وتضييق مساحة التباينات واعتبارها غيمة صيف عابرة”.