جعجع إتصل بالأمير محمد بن سلمان مهنئا بتعيينه وليا للعهد

أخبار حزبيةالسبت 24 حزيران 2017 جعجع إتصل بالأمير محمد بن سلمان مهنئا بتعيينه وليا للعهدتلقى ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إتصالاً هاتفياً من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ، أعرب فيه الأخير عن التهنئة لسموه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع. وقد أعرب سمو ولي العهد عن تقديره وامتنانه لجعج، على ما عبّر عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة.كلمات مفتاحية:جعجعمحمد بن سلمانالمصدر: واس