جعجع إتصل بالأمير محمد بن سلمان مهنئا بتعيينه وليا للعهد

تلقى ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إتصالاً هاتفياً من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ، أعرب فيه الأخير عن التهنئة لسموه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن تقديره وامتنانه لجعج، على ما عبّر عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة.