الحجار: لقاء بعبدا خارطة طريق للمستقبل

أكد النائب محمد الحجار أنه سيتمّ خوض الانتخابات في أيار المقبل عبر القانون 44/2017، آملا أن يكون هناك كوتا للنساء، وربما الشباب، مؤكدا أنّ أهمية انجاز هذا القانون هي بالحوار السياسي الداخلي الذي رافقه والذي استمر لحوالي سبعة اشهر.

ورأى الحجار خلال تنظيم قطاع الشباب في “تيار المستقبل” افطارا رمضانيا لشباب اقليم الخروب وصيدا والعرقوب، في بلدة برجا، أنّ هذا الانجاز تحقق بجهود الجميع لثلاثة أسباب، اولا، البناء على الايجابيات التي تحققت في البلد عندما دعم الرئيس سعد الحريري العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة استعادة الثقة التي يتراسها الرئيس الحريري، والتي هي حكومة صنعت في لبنان للمرة الأولى ، ثانيا، تجنيب البلد الفراغ مع كل ما يتسبب به هذا الفراغ من كوارث على مستوى الوطن ومؤسساته، حيث كان “تيار المستقبل” اول الخاسرين لأنه المعني الأساسي بالدولة، وثالثا، ان التوافق على قانون الانتخاب سيوصل الى انتخابات نيابية وتجديد للحياة السياسية، وبالتالي يذهب المواطن نحو التصويت لمن يعتبرهم ممثلين له، وهذا ما سيشكل شبكة امان ويشكل استقرارا سياسيا.

وأضاف:”هذا الاستقرار سيؤسس لأمور لاحقة بدورها ستؤمن الارضية والظروف المناسبة كي تقوم الدولة بواجباتها تجاه المواطنين وتعالج الملفات المرتبطة بمشاكل الناس، والتي نعيشها يوميا بناسنا وطلابنا وعائلاتنا، لذلك على الدولة ان تعمل على حل هذه المشاكل التي لا يمكن ان تستقيم معالجتها بدون وجود الحد الادنى من الاستقرار السياسي”.

أما بالنسبة إلى لقاء بعبدا، فقال الحجار إن أهمية ما حصل هو في جمع الرئيس القوى السياسية الممثلة في الحكومة التي تناقشت واتفقت في ما بينها على خارطة طريق للمستقبل وضعتها في وثيقة ميثاقية إقتصادية إصلاحية، آملا باستمرار العمل بهذا المنوال آخذين بالاعتبار انه في كل المشاريع التي ستقر او التي ستنفذ لن يكون هناك بديل عن مجلس الوزراء او المجلس النيابي.