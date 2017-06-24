حمادة دان محاولة الإعتداء الإرهابي على الحرم المكي

دان وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، محاولة الإعتداء الإرهابي على الحرم المكي، معتبرا أنها تأتي في سياق محاولات استهداف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وموقعها القيادي في مواجهة الإرهاب في كل تلاوينه وضروبه.

ورأى أن هذه المحاولة الإرهابية هي مس بكرامة العالم العربي والإسلامي الذي ينظر إلى المملكة على أنها نبراس الدفاع عن حقوقه ومصالحه.

وأعلن رفضه أي تطاول على المملكة، لأنه يستهدف لبنان قبل غيره، ويعرض علاقاته العربية لأفدح الأخطار، ويؤثر سلبا على الاستقرار الداخلي في وقت تبذل الجهود في سبيل تنشيط الاقتصاد اللبناني.