ماذا كشف الحريري عن لقائه مع جعجع؟

كشفت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة سعد الحريري أن لقاءه مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” د. سمير جعجع أول أمس، كان جيداً، وجرى خلاله عرض تفصيلي للمرحلة السابقة من عمل الحكومة.

وقالت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”: “إتفقنا على تفعيل العمل الحكومي، لجهة انجاز الملفات الاقتصادية والحياتية للمواطنين، وتحريك الدورة الإقتصادية، سواء في ما خص سلسلة الرتب والرواتب الى معالجة النفايات او تأمين الكهرباء، وهي مسائل لا تحتمل اي تأخير”.