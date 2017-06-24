قتيلا “حزب الله”: ضلا الطريق في بادية حمص فوقعا في كمين “داعش”

أعلن تنظيم “داعش” عن قتْل عنصرين من “حزب الله” وأسْر ثالث، خلال مواجهات بين الطرفين شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، فيما علمت صحيفة “الراي” الكويتية، ان الثلاثة تعرّضوا لمكمن بينما كانوا في سيّارتهم الرباعية الدفع التي ضلّت الطريق في بادية حمص وتعرّضت لإطلاق نار كثيف.

وفيما نشرت وكالة “أعماق” التابعة لـ”داعش” فيديو عبر “يوتيوب” يُظهِر جثتين من عناصر الحزب بالاضافة الى الأسير الذي غطّت الدماء وجهه قرب حقل أرك شرق تدمر ، نشر ناشطون صوراً بثّها المكتب الإعلامي لولاية حمص التابع لـ”داعش” لوثائق وجدها التنظيم بحوزة أحد القتيليْن، وهي عبارة عن بطاقة هوية تُظهر أنه من مواليد 1988.

وعلمت “الراي” ان عنصريْ “حزب الله” اللذين قُتلا هما ربيع عليّق و رامي الأسعد ، فيما الجريح المعتقل هو أحمد معتوق من صير الغربية جنوب لبنان.