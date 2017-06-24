اربعة جرحى من اليونيفيل في حادث على طريق البازورية في جويا

وقع حادث عند طريق عام البازورية جويا في قضاء صور بين آلية تابعة للوحدة الماليزية العاملة في إطار اليونيفيل في جنوب لبنان وسيارة مرسيدس (جيب) تحمل الرقم 139443 يقودها اللبناني محمد احمد عطوي، ما ادى الى اصابة اربعة من افراد الوحدة الماليزية بجروح متوسطة.

ونقلت كشافة الرسالة الإسلامية اثنين منهم الى مستشفى تبنين، بينما نقل الصليب الأحمر اللبناني الجريحين الآخرين الى مستشفى العسكري في الناقورة.