اربعة جرحى من اليونيفيل في حادث على طريق البازورية في جويا

محلياتالسبت 24 حزيران 2017 اربعة جرحى من اليونيفيل في حادث على طريق البازورية في جوياوقع حادث عند طريق عام البازورية جويا في قضاء صور بين آلية تابعة للوحدة الماليزية العاملة في إطار اليونيفيل في جنوب لبنان وسيارة مرسيدس (جيب) تحمل الرقم 139443 يقودها اللبناني محمد احمد عطوي، ما ادى الى اصابة اربعة من افراد الوحدة الماليزية بجروح متوسطة. ونقلت كشافة الرسالة الإسلامية اثنين منهم الى مستشفى تبنين، بينما نقل الصليب الأحمر اللبناني الجريحين الآخرين الى مستشفى العسكري في الناقورة.كلمات مفتاحية:جرحىالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام