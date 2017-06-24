ووفقا للتسريبات ستصبح شاشة “آيفون 8” الأكثر دقة بكل إصدارات آيفون منذ ظهوره، وذلك رغم تكبير حجمها الذي سيصل إلى 5.8 بوصة.

ونقل موقع فوربس المعلومات المسربة على موقع “ماك رومرز”، التي تشير إلى أن دقة الشاشة ستبلغ 2800 * 1342 وكانت تبلغ في الإصدارات السابقة 1080 * 1920.

ومن أهم التسريبات التي نقلتها تقارير إعلامية بشأن الهاتف المنتظر، طرح خاصية الشحن اللاسلكي، وكاميرا أمامية مزودة بقدرة ذكية على الاستشعار تتيح للمستخدم أن غلق الهاتف من خلال وجهه.

وسيجري تزويد آيفون 8 بقدرة على مقاومة المياه، لكن خبراء تقنيين يرجحون أن يكون قادرا على مواجهة الرذاذ البسيط فقط، بخلاف أجهزة “سامسونغ” الكورية الجنوبية.