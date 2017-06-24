بالصور: اتصال ليلي على رقم الطوارئ 112… و”قوى الأمن” تتحرك!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه بعد منتصف ليل 23 حزيران 2017 ورد اتصال هاتفي على رقم النجدة 112، يفيد بسرقة شخصين مجهولين سلسالاً وبلاك من الفضة في محلة عين المريسة.

على الفور توجهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت الى المحلة، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات تبين أن السارقين قد فرّا الى مبنى يستأجره عمال من التابعية السورية، حيث تم رصد المشتبه بهما وتوقيفهما، وهما: ر.(مواليد عام 1998، سوري).ا. (مواليد عام 2001، سوري).

وقد ضبط بحوزتهما السلسال والبلاك المذكوران، إضافة الى دفتر لف سجائر وأجهزة خلوية وعدد من السلاسل والبلاكات الفضة.

كما أفاد أحد الأشخاص من التابعية ذاتها، بأنه تعرض للسرقة من قبل هذين الشخصين قبل يومين عن طريق التهديد مدعين أنهما من آل زعيتر، لكنهما لم يعثرا بحوزته على أي شيء قابل للسرقة.

أحيلا الى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.