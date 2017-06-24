بالصور: المفرقعات النارية تضيء ليل جونية وتطلق مهرجاناتها

في تقليدٍ بات ينتظره اللبنانيون سنويًّا، افتتحت بلدية جونية برعاية وزارة السياحة، مهرجاناتها الصيفية لعام 2017، بعرضٍ ضخم للألعاب النارية زيّن سماء خليجها حوّل ليلها إلى نهار.

وتهافت لمشاهدته المواطنون من المناطق المختلفة والتقطوا له الصور مستعرضين إيّاها على مواقع التواصل الاجتماعي ومهيّئين أنفسهم للمشاركة بمسابقة أجمل صورة للعرض.

وبعيد إنطلاق المهرجانات، تمنّى رئيس بلدية جونية جوان حبيش صيفاً واعداً لكل الللبنانيين.