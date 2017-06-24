“إخلاء فوري” لأبراج سكنية في لندن خشية إندلاع حرائق

شرعت بلدية لندن بإخلاء 800 وحدة سكنية في خمسة أبراج سكنية في شمال لندن “بشكل فوري”، من أجل السماح بتنفيذ “أعمال طارئة” تتعلق بتأمين السلامة من الحرائق، خشية إندلاع حريق مماثل لبرجل غرينفيل الذي راح ضحيته نحو 79 شخصا.

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن المسؤولة في البلدية جورجيا غولد ، إن عملية الاخلاء “ستتم فورا”، مضيفةً “لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن الناس بأمان”، وذلك بعد تسعة أيام من حريق أتى على برج غرينفيل وأودى بحياة 79 شخصا.

وذكرت محطة “سكاي نيوز عربية”، بأن بلدية لندن طلبت من سكان برج تابلو البالغ عددهم نحو 800 شخص أن يستعدوا للإقامة بعيدا عن شققهم، لمدة تتراوح بين أسبوعبين وثلاثة أسابيع.