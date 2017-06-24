اعتصام في عين الدلب الأحد استنكاراً لجريمة قتل مارون نهرا

دعا رئيس بلدية عين الدلب ومختارها، أبناء البلدة والبلدات المجاورة و”كل من يؤمن بدولة القانون”، لمشاركتهم الاعتصام المقرّر يوم الأحد الواقع في 25 حزيران 2017 في حديقة البلدة العامة الساعة السادسة مساءً وذلك “استنكاراً للجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب مارون نهرا، وتنديداً بما تناوله بعض الأقلام الرخيصة لتحويل الأنظار عن فظاعة وهول هذا العمل الإجرامي الموصوف، ومطالبة للسلطات القضائية بتسريع إجراءات محاكمة الجاني وإنزال أشد وأقصى العقوبات بحقه”.