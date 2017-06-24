بالصور: أريد أن أشبه ميلانيا ترامب!

خضعت سيدة أمريكية لـ 6 عمليات جراحية تجميلية خلال يوم واحد، في محاولة منها لتصبح شبيهة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كلوديا سييرا البالغة من العمر 42 عاماً، والتي أنفقت 90 ألف دولار حتى الآن، ستخضع لعمليتين جراحيتين أيضاً في وقت لاحق، في مستشفى يوتوبيا بسيبريس بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت سييرا: “أريد أن أبدو وأن أشعر من الداخل بأنني السيدة الأولى، ميلانيا بالنسبة لي رمز للقوة، أتطلع أن أشبهها بشكل كبير”.

وذكر طبيب التجميل فرانكلين روز، أن الإقبال على التشبه بميلانيا ترامب يزداد يوماً بعد يوم.

وقال روز إنه ساعد العديد من النساء لتصبحن مثل إيفانكا ترامب، لكن العدد الأكبر من السيدات يطلب الآن الحصول على مظهر ميلانيا.