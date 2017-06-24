الرياشي: التحالف مع “الوطني الحر” والمستقبل” ثابت

شدد وزير الإعلام ملحم الرياشي على أن العهد الحالي أدى انجازات كبيرة ومهمة جدا للبنان كإقرار الموازنة والتوصل الى قانون انتخاب هو نتاج تسوية جديدة بين اللبنانيين لن يتمكن من استلاد نظام جديد ولكن سلطة جديدة تضمن التوازن الطائفي والطبيعي بين جميع مكونات الوطن.

الرياشي وفي حديث الى برنامج أقلام تحاور عبر “صوت لبنان” – الضبيه، أوضح أن هدف الحكومة اليوم الوصول الى تفعيل عمل المؤسسات بدءً من قطاع الكهرباء وانتاج الطاقة البديلة وتأمين طاقة مستقرة على الأراضي اللبنانية مشيرا الى حرص وزراء القوات في هذا المجال على معايير ثلاثة هي الشفافية، مصلحة الحكومة وتقديم أفضل انتاج للطاقة بأفضل سعر وأقل وقت ممكن.

ورأى الرياشي أن الحكومة تبذل جهدا موحدا لإنقاذ ما يجب إنقاذه معتبرا أنه وعلى الرغم من بعض الإختلافات التكتيكية بين “القوات” و”التيار” في العمل الحكومي الا أنّ الإتفاق بينهما ثابت على صعيد تحصين الوضع المسيحي في المنطقة.

وعن التحالفات الإنتخابية، أكد الرياشي على أن التحالف مع “التيار الوطني الحر” من جهة و”المستقبل” من جهة أخرى ثابت لافتا الى أن تشكيل اللوائح سيبنى على حسابات علمية ترتبط بالقانون ووضعية كل طرف، وأضاف : قد تفرض الضرورات الحسابية الإنتخابية تشكيل أكثر من لائحة في بعض المناطق وحتى الآن المرشح الأساسي للقوات في دائرة المتن هو إدي أبي اللمع بانتظار قرار حزب القوات في ترشيح آخر عن الدائرة نفسها.

وعلى صعيد وزارة الإعلام، كشف الرياشي عن دراسة قيد التحضير من قبل فريق عمل الوزارة لاعداد هيكلية جديدة لاستقطاب دوائر التواصل والحوار موضحا أنّ العمل جار بالتوازي على ورشة اصلاحية لقطاع الإعلام ككل وقد اجتاز حتى الآن مراحل متقدمة. ووعد الرياشي بإنهاء ملف تلفزيون لبنان في القريب العاجل عبر تعيين مدير عام جديد من المرشحين الثلاثة الفائزين وفقا للآلية.