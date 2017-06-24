بو عاصي من تنورين: اعمل بالتعاون مع حاصباني لتعزيز وجود مراكز الرعاية الصحية الأولية

بدأ وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي زيارته لتنورين من مركز “القوات اللبنانية” في البلدة حيث كان في استقباله رئيس وأعضاء المركز ومدير عام مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب.

بعدها زار القصر البلدي حيث كان في استقباله رئيس البلدية بهاء حرب وأعضاء المجلس البلدي وحشد من الأهالي.

وقال بو عاصي: “لتنورين بصمات مشرفة على مساحة لبنان. وهي في قلبنا وقلب الوطن. ومن المهم بقاء أهلها فيها، فمتى تسحر حضورنا في ارضنا انتهى وجودنا.

واردف: “تنورين بالطبع بحاجة لمركز خدمات اجتماعية يليق بها مع محبتي وتقديري لفريق المركز. ولكن اعمل بالتعاون مع وزير الصحة غسان حاصباني لتعزيز وجود مراكز الرعاية الصحية الأولية، فنحن لسنا بوارد افتتاح مستوصفات لمصالح سياسية وغايات انتخابية والقيام بعراضات اعلامية، ثم تصبح مهملة يأكلها الصدء”.

وتابع: “أتمنى عليكم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة فهم جزء من مجتمعنا”.

ثم تفقد بو عاصي مركز الخدمات الإنمائية وشدد على ضرورة تغيير الموقع لانه لا يأخذ بالاعتبار إمكان وصول المعوقين إليه، مطالبا عند الانتقال إلى مكان جديد أن تشرف الوزارة على ذلك من أجل احترام المعايير.

وقال: “الهدف من سفري إلى برلين الاسبوع المقبل التواصل مع الدول المانحة في ملف النازحين السوريين بهدف ليس فقط دعم النازح بل ايضا المجتمع اللبناني المضيف وتعزيز التنمية المحلية”.