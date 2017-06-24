الخارجية القطرية: سنرد رسميا على المطالب “غير الواقعية” للدول الأربع

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها سترد رسمياً على مطالب الدول الأربع ، وأضافت في بيان: “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”، لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية الأربع “غير واقعية”، وفق البيان.

وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر قائمة من 13 مطلباً وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات الدوحة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بهدف زعزعة الاستقرار فيها.

ومن ضمن المطالب التي سربتها قطر إعلامياً، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران وقف التحريض الإعلامي القطري.