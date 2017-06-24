إنقاذ 13 شخصا من زورقين تعطل محركاهما قبالة كفرعبيدا وجونية

أنقذ عناصر الدفاع المدني، بعد ظهر السبت، 13 شخصا كان 7 منهم على متن زورق تعطل محركه مقابل شاطئ كفرعبيدا، و6 على متن زورق آخر طرأ عطل على محركه أيضا مقابل خليج جونية.

وقد أوردت المديرية العامة للدفاع المدني عبر “تويتر” أن اتصالا ورد الى غرفة عملياتها عند الساعة الرابعة والثلث من بعد ظهر السبت، يفيد عن “وجود زورق سياحي طوله 12 مترا وقد طرأ عطل على محركه وهو على مسافة كيلومترين مقابل شاطئ كفرعبيدا- البترون، وعلى متنه 7 أشخاص، مؤكدة أنها عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني توجهت على الفور إلى المكان المشار اليه وعملت على انقاذ الاشخاص ليتم سحب الزورق في وقت لاحق الى ميناء البترون.

كذلك، أفادت المديرية بأن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري عملوا عند الساعة الرابعة بعد ظهر السبت على سحب زورق سياحي على متنه ستة أشخاص إلى ميناء الصيادين في جونية، بعدما طرأ عطل على محركه مقابل خليج جونية – كسروان.