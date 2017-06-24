محليات

بالفيديو: الحريري يعايد اللبنانيين بمناسبة عيد الفطر

نشر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شريط فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، عايد فيه اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنياً أن ينعم لبنان بالاستقرار والأمان والاقتصاد المزدهر دائماً.

 

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الحريريعيد الفطر
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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