بالفيديو: الحريري يعايد اللبنانيين بمناسبة عيد الفطر

نشر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شريط فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، عايد فيه اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنياً أن ينعم لبنان بالاستقرار والأمان والاقتصاد المزدهر دائماً.

أتقدم من اللبنانيين عامةً والمسلمين خاصةً بأفضل التمنيات بمناسبة حلول #عيد_الفطر السعيد، أعاده الله عليكم وعلينا باليُمن والبركات – SH pic.twitter.com/wymAZtKuJd — Saad Hariri (@saadhariri) June 24, 2017