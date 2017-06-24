السيسي يعفو عن 502… بينهم قاتل سوزان تميم

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.

وقال مصدران في وزارة الداخلية، إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من بين المفرج عنهم، حيث صدر له قرار بالعفو الصحي، بعد أن قضى ثلاثة أرباع مدة سجنه.

وذكر أحد المصادر أن هشام طلعت مصطفى كان قد ألقي القبض عليه في أيلول 2008، بتهمة التحريض والاشتراك في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في تموز 2008، بأن كلف الضابط السابق محسن السكري بالسفر إلى دبي وقتلها. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين بالإعدام شنقاً، بعد أن توصلت التحقيقات إلى كاميرات مراقبة رصدت دخول السكري إلى الفندق، الذي كانت تقيم فيه الضحية وتنفيذ جريمته، وبعد أن قبلت النقض طعنهما تمت إعادة محاكمتهما من جديد، وأصدرت محكمة جنايات مغايرة حكماً ثانياً على السكري بالسجن المؤبد، وعاقبت طلعت مصطفى بالسجن لمدة 15 سنة، وأصبح الحكم نهائياً، بعد أن أيدته أعلى محكمة “النقض”.

وخلال فترة السجن، قدّم طلعت مصطفى طلبات كثيرة للإفراج الصحي عنه، ولم تستجب المحاكم الإدارية له، ونقلته إدارة السجن بناء على قرار من النيابة العامة إلى مستشفى خارجي “السلام الدولي” على كورنيش القاهرة بمنطقة المعادي، يعالج فيه منذ 3 سنوات تقريبا على نفقته الخاصة، ويقول دفاعه إنه يعاني أمراضاً تتعلق بالقلب وضغط الدم.

ويقول طبيبان في المستشفى إن طلعت مصطفى استأجر جناحاً كاملاً بالمستشفى يقيم فيه منذ قدومه إلى المستشفى.