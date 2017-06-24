يلدريم: تركيا ستتحمل مسؤولياتها من أجل السلام الإقليمي والعالمي

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده ستواصل تحمل مسؤولياتها بكل ما تملك من إمكانات، لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي، موضحا أن أهمية تركيا الإقليمية والدولية تزداد يوما بعد يوم، مع صعود قوتها بفضل ثقافة ديمقراطيتها وهوية دولتها القانونية.

وأضاف: “الدولة التركية ستواصل تحمل مسؤولياتها بكل ما تملك من إمكانات من أجل السلام الإقليمي والعالمي، بالتوازي مع الاستجابة لاحتياجات مواطنيها”.