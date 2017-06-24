البيت الأبيض: أزمة قطر ودول الخليج “قضية عائلية”

وصفت الولايات المتحدة الأميركية الأزمة بين قطر ودول الخليج العربية الأخرى بأنها “قضية عائلية”، وفق ما أعلن المتحدث بإسم البيت الأبيض شون سبايسر ، في حديث غير مسجل مع الصحافيين في واشنطن.

وقال سبايسر: “نعتقد أن هذه قضية عائلية، وعلى الدول المعنية حل الأزمة بينها. إذا أرادوا منا تسهيل المحادثات بينهم سنفعل، وإلا فإنهم سيحلون الأزمة لوحدهم”.

وتتهم السعودية وثلاث دول حليفة هي البحرين والإمارات ومصر، قطر بتمويل الإرهاب وزعزعة إستقرار المنطقة، وتنفي الدوحة هذه التهم.

واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، موقفا متشددا من قطر ، واصفا إياها بأنها “داعم كبير للإرهاب”، علما أن أكبر قاعدة عسكرية أميركية موجودة في قطر في منطقة العديد.