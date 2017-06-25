بالصورة: الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع النوري وسط حماة

أدى الرئيس الشوري بشار الأسد صباحاً صلاة عيد الفطر في رحاب جامع النوري وسط حماة بمشاركة وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد والمفتي العام للجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسون ومحافظ حماة وأمين فرع حزب في حماة وبعض أعضاء مجلس الشعب وحشد من علماء الدين الإسلامي ومجموعة من المواطنين.

واستمع الأسد عقب الصلاة إلى خطبة العيد ألقاها نجم الدين العلي مدير أوقاف حماة أكد فيها على المعاني السامية لعيد الفطر.