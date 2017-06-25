بري: سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية

يتوقع ان ينطلق مسار تفعيل العمل البرلماني والحكومي بروزنامة حافلة تبدأ على صعيد مجلس النواب بجلسة تشريعية مرتقبة في النصف الثاني من تموز.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “الديار”، أن سلسلة الرتب والرواتب ستكون على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية ، بإعتبار انها موجودة على جدول الأعمال مع عدد من المشاريع، واذا كانت الموازنة جاهزة فيمكن ادراجها ايضا على الجدول.

وشدد الرئيس بري على أولوية موضوع السلسلة معرباً عن ثقته انها أشبعت درساً ولا بد من اقرارها.

واشار الى ان ورشة العمل في المجلس وما يمكن ان تقوم به الحكومة من شأنه ان يعطي نتائج ايجابية في كل الاحوال.

وحول موضوع التعيينات وما اذا كانت ستصطدم باشكاليات اجاب بري: لماذا؟ فهناك دستور يجب تطبيقه، وهناك آلية لتعيين الفئة الاولى، وامتحانات للفئة الاخرى، اما السبيل الثاني فهو التوافق، مشيرا الى انه حدد موقفه بهذا الشأن في لقاء بعبدا التشاوري.

ويقول الرئيس نبيه بري ان الأمر الطبيعي هو انتظام عمل المجلس النيابي والحكومة وتفعيل المؤسسات، فكيف اذا كان هناك حاجة للتعويض عما اصابنا جراء التعطيل والمناكفات السياسية؟