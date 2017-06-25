إنفجار سيارة مفخخة في إدلب ومقتل 10 كانوا يشترون حاجيات العيد

دولياتالأحد 25 حزيران 2017 إنفجار سيارة مفخخة في إدلب ومقتل 10 كانوا يشترون حاجيات العيدأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، كانوا يشترون حاجياتهم عشية عيد الفطر ، في إنفجار سيارة مفخخة السبت في قرية سورية قرب تركيا .وأوضح المرصد أن هناك ثلاثة أطفال على الأقل بين قتلى الإعتداء، الذي وقع في فترة ما بعد الظهر في سوق الدانا بمحافظة إدلب شمال- غرب سوريا . وأضاف أن التفجير تسبب أيضاً “بإصابة نحو 30 شخصاً” آخرين بجروح. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الناس كانوا يشترون حاجياتهم قبل العيد.كلمات مفتاحية:إدلبإنفجار سيارةسورياالمصدر: وكالات