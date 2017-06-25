إنفجار سيارة مفخخة في إدلب ومقتل 10 كانوا يشترون حاجيات العيد

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، كانوا يشترون حاجياتهم عشية عيد الفطر ، في إنفجار سيارة مفخخة السبت في قرية سورية قرب تركيا .

وأوضح المرصد أن هناك ثلاثة أطفال على الأقل بين قتلى الإعتداء، الذي وقع في فترة ما بعد الظهر في سوق الدانا بمحافظة إدلب شمال- غرب سوريا . وأضاف أن التفجير تسبب أيضاً “بإصابة نحو 30 شخصاً” آخرين بجروح.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الناس كانوا يشترون حاجياتهم قبل العيد.