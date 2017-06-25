استطلاع يظهر زيادة شعبية الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه

أظهر استطلاع للرأي أن معدلات الرضى بين الفرنسيين على الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب قد ازدادت منذ وصولهما إلى سدة الحكم في أيار، مشيراً إلى أن شعبية ماكرون وفيليب في تصاعد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “ايفوب” لحساب صحيفة “جورنال دو ديمانش” إن نحو 64 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم راضون عن ماكرون مقابل 62 في المئة في أيار.

وارتفعت معدلات الموافقة على فيليب من 55 في المئة في أيار إلى 64 في المئة. وشمل استطلاع إيفوب 1883 شخصا وأُجري خلال الفترة من 14 حزيران إلى 24 من الشهر نفسه.

وانتخب ماكرون المستقل المتحالف مع التيار الوسطي في السابع من أيار وكلف فيليب وهو من المحافظين برئاسة حكومة تجمع بين الاشتراكيين والوسطيين والجمهوريين ووجوه سياسية جديدة، محطما التقسيم التقليدي للسلطة بين اليسار واليمين.

وحصلت حركة ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” التي لم يمض على تأسيسها سوى عام على أغلبية كبيرة في البرلمان في 18 حزيران.