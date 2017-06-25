“فيسبوك” يعزز نظام سلامة المستخدم “Safety Check”

أكد القائمون على موقع “فيسبوك” للتواصل الإجتماعي، أنهم سيعززون نظام خدمة سلامة المستخدم “Safety Check” التي تمكّن المستخدمين من التبليغ عن أوضاعهم في حالات الطوارئ.

وجاء في البيان الصادر عن “فيسبوك”: “كان المستخدمون يستعملونها للإبلاغ عن وضعهم بعد الحوادث، أما الآن فسيتمكنون من إستخدامها أيضا للتعليق على الأوضاع المحيطة بهم في حالات الطوارئ”.

وأضاف البيان أن “تحديث الخدمة الجديد سيشمل أيضا معلومات توفرها وكالة رصد الأزمات التابعة للموقع، فضلا عن توسيع ميزات Community Help”.

وتبعا للمعلومات سيعمل “فيسبوك” على إضافة خدمة لمستخدميه في الولايات المتحدة تسمح بجمع التبرعات للأشخاص الذين يتعرضون للحوادث أو الكوارث.

يذكر أن خدمة سلامة المستخدم “Safety Check” متوفرة حاليا لمستخدمي “فيسبوك”، وتضمن لهم الإبلاغ عن أنهم بأمان بعد أي حالة طوارئ يتعرضون لها.