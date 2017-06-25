الهبر: إجتماع بعبدا “لزوم ما لا يلزم”

رأى عضو كتلة “الكتائب” اللبنانية النائب فادي الهبر أن نتائج إجتماع بعبدا هي لزوم ما لا يلزم ، خصوصاً في ظل الضغط الكامل على المستوى الإقليمي.

واعتبر في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، أن كل دولة تستعير نظاماً مزدوجاً للأمن والسيادة وقرار السلم والحرب وإدارة الدولة بالخفاء من خلال التسلّط الذي تمارسه الدويلة في لبنان لن تنجح بتحقيق الاستقرار المنشود للنهوض الاقتصادي، مشدداً على أن الاستراتيجية الدفاعية هي ممر إلزامي لتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود للبنان.

وتساءل الهبر: ما السياسة الاستراتيجية الاقتصادية للعهد؟ وأي سياسة اقتصادية للعهد في ظل استمرار وجود دويلة إلى جانب الدولة؟

وأكّد اننا نسعى لنقود عملية التغيير إلى جانب المجتمع المدني والنقابات والمستقلين، ضمن مشروع تغييري تحديثي، مشدداً على اننا نريد أن نكون على خاطر الرأي العام اللبناني وشؤونه وشجونه.